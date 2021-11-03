Jandarmayla çatışmaya giren suç makinesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
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Jandarmayla çatışmaya giren suç makinesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan aranan zanlı, yakalanmamak için jandarma ile çatışmaya girdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan aranan zanlı, yakalanmamak için jandarma ile çatışmaya girdi. Çatışma sonrası kaçan zanlı, jandarmanın takibi sonucu 15 kilometre sonra kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, başta uyuşturucu ve hırsızlık olmak üzere birçok suçtan aranan S.C. isimi şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, silahla ateş açılınca karşılık verdi. Jandarma ekipleri ile zanlı arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından araçla kaçan zanlı, 15 kilometre kovalandıktan sonra kendisine yardım ve yataklı eden E.C. isimli şahısla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Hüseyin Bozkurt-İHA)

Jandarmayla çatışmaya giren suç makinesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Jandarmayla çatışmaya giren suç makinesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Jandarmayla çatışmaya giren suç makinesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

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