Jandarmayı Görünce Uyuşturucuyu Araçtan Attılar

Elazığ'da jandarmayı görünce otomobilden poşet içerisinde uyuşturucu atan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye görevi sırasında Elazığ-Pertek karayolunda park halindeki şüpheli bir otomobilden poşet atıldığını fark etti. Ekiplerin otomobile doğru yönelmesiyle jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrollerde şüphelilerin otomobilden attıkları poşette 150 gram kenevir tohumu ile 100 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili K.S ile M.M ve 18 yaşından küçük bir şüpheli gözaltına alındı.