JANDARMAYI GÖRÜNCE 1 KİLO UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER - Haberler
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JANDARMAYI GÖRÜNCE 1 KİLO UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmayı gören şüpheliler, 2 poşetteki 1 kilo uyuşturucu maddeyi tuvalete döktü.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmayı gören şüpheliler, 2 poşetteki 1 kilo uyuşturucu maddeyi tuvalete döktü.

Manavgat'ın Side mahallesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma yaptı. İnceleme sonunda 17 suçtan kaydı olan D.K. ve 5 suçtan kaydı olan B.E.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, narkotik köpeği 'Karbon'un da yer aldığı operasyonda, şüphelilerin evinde arama yaptı. Karbon'un tuvalette lavaboya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin 500 gramlık 2 poşette bulunan ve yaklaşık 1 kilo olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi döktüğü belirlendi.

Evde satışa hazır 2 paket halinde 18 gram metamfetamin, bir poşet içerisinde 5 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından alacak ve borçların yazıldığı not kağıdı ele geçirildi.

JANDARMAYI GÖRÜNCE 1 KİLO UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER

JANDARMAYI GÖRÜNCE 1 KİLO UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER

JANDARMAYI GÖRÜNCE 1 KİLO UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKTÜLER

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