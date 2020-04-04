Jandarmayı arayıp saman istedi BAYBURT'ta yaşayan Köksal Dak (65), jandarmayı arayıp, hayvanları için saman istedi.

BAYBURT'ta yaşayan Köksal Dak (65), jandarmayı arayıp, hayvanları için saman istedi. Jandarma, 21 balya saman getirip Dak'ın ahırına taşıdı.

Bayburt'ta jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Yanoba köyünde yaşayan Köksal Dak da hayvanlarının samanı bitince telefonla İlçe Jandarma Komutanlığı'nı aradı. Jandarma ekipleri, tedarik ettiği 21 balya samanı, Dak'ın ahırına taşıdı. Dak, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA