Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına tüfekle ateş eden zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı
19.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:04

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasına tüfekle ateş eden zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saldırı sonrası polis ve jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu ormanlık alanda yakalanan 28 yaşındaki G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlının olay esnasında alkollü olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen G.K., bina tüfekle 12 el ateş ederek kaçmış, daha sonra güvenlik yakalanmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var Güncel
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti Magazin
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak Magazin
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti Spor
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim ile ayak tenisi oynadı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 7 ölü, 85 yaralı
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Tuvana Türkay Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Selçuk İnan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Aziz Yıldırım
Daha Fazla Kız Ateş Bakan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Jandarmaya saldıran şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 21:16:08. #1.15#
title