Jandarmaya saldıran şüpheli işte böyle yakalandı Kütahya'da, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na, pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Kütahya'da, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na, pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olayı gerçekleştiren saldırganın Gürkan K. (28) olduğu saptandı. Şüpheliyi yakalamak için alarma geçen polis ve jandarma ekipler, ilçenin giriş-çıkışlarında tüm araçları kontrol etti.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Gürkan K.'nin Tavşanlı-Harmancık Karayolu Köprücek köyü mevkisindeki ormanlık alanda olduğunu saptadı. Gürkan K., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çelik yelek giydirilen Gürkan K. sağlık kontrolünün ardından ifade işlemi için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Psikolojik problemleri olduğu belirtilen zanlının sorgusu sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA