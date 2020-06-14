Jandarmaya kavga ihbarında bulunarak sürpriz yaptılar Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerine sürpriz bir kutlama organize edildi.

Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerine sürpriz bir kutlama organize edildi.

İslahiye-Hassa Karayolundaki Serinevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, mahallesinde kavga olduğuna dair cep telefonuyla jandarmaya kavga ihbarında bulundu.

Mahallede fırın işletmeciliği de yapan Muhtar Yüksel, fırında çalışanlarıyla birlikte hazırladığı 181 Antep lahmacununu fırın önündeki masa üzerinde dizerek Jandarmanın kuruluş yıl dönümünü temsilen 181 yazarak beklemeye başladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Olay yerine gelen ekipleri alkışlarla karşılayan Yüksel ve beraberindekiler Jandarmanın 181'inci yıl dönümünü kutlayarak onlara hazırladıkları lahmacunları ikram etti.

Kaynak: AA