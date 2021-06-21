Jandarmaya hakaret eden şahıs tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motorlu Trafik Timleri tarafından yapılan denetimlerde aşırı alkollü araç kullanan bir şahıs, jandarma ekiplerine de hakaret edince çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.