Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
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Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında üç gün önce jandarma aracının geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 7 şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
16.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 08:42

Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında üç gün önce jandarma aracının geçişi sırasında meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 7 şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Erzincan merkez ilçe Çağlayan- Karatuş köyü yolu mevkiinde 13 Mayıs 2020 günü saat 16.10 sıralarında meydana gelen EYP patlatılması sonucu meydana gelen terör olayında bir jandarma personeli hafif şekilde yaralanmış olup aynı gün tedavisini müteakip taburcu edilmiştir. Bölgede teröristlerin bulunup yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla komandolarla takviyeli geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmış olup sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

Jandarmaya EYP'li saldırı olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AHMET: bu alçakları tutuklayıp besleyenlere lanet olsun. askere taş atanın elini keseceksin, bunları yaşatmayacaksın. Hiç bir ülkede devlete bu kadar hainlik yapanlara ekmek yedirmezler.
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