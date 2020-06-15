Jandarmaya en tatlı ihbar
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Jandarmaya en tatlı ihbar

Antalya'da define bulunduğu ihbarıyla jandarmayı arayan mahalle sakinleri, olay yerine gelen jandarmaya kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta ile sürpriz yaptı.

Jandarmaya en tatlı ihbar
15.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:18

Antalya'da define bulunduğu ihbarıyla jandarmayı arayan mahalle sakinleri, olay yerine gelen jandarmaya kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta ile sürpriz yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde jandarmanın kuruluş yıl dönümü kapsamında sürpriz yapmak için el ele veren mahalleli, önce mahallede define bulunduğunu ihbar etti. Bunun üzerine ekipler olay yerine geldi ve define yerine karşılarında kendileri için hazırlanan pastayı görünce büyük şok yaşadı. Şaşkınlığa uğrayan ekipler yapılan sürpriz için teşekkür ederek, "Jandarmanın böyle önemli bir gününde bize yapmış olduğunuz sürpriz, bizim için çok değerli. Her zaman ihbarlara zamanında yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey bizim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

"Her ihbar böyle güzel olsun"

Organizasyonu düzenleyen mahalle muhtarı Ahmet Yıldırım, "Jandarmamızın 181. kuruluş yıl dönümünde onlara moral vermek için böyle bir program yapmaya karar verdik. Mahalle sakinleriyle beraber istişare ederek, bir pasta programı hazırladık. Onları buraya davet ettik. Mahallemizde bir define bulunduğunu ihbar ederek, jandarma personelini çağırdık. Onlar da iki ekip olarak geldiler. Böyle bir sürpriz yaptık. Onlar için de güzel oldu. Çok mutlu olduklarını söylediler. Her ihbarın böyle güzel olmasını dilediklerini söylediler ve güzellikle uğurladık" diye konuştu.

Çiftçilikle uğraşan mahalle sakini Fatma Şahin ise "Bugün muhtarımız rica etti. Jandarma teşkilatının bizlere verdiği emeğinin karşılığı olarak çok ufak bir sürprizi hak ettiklerini düşünerek bugünü organize ettik. Onlar da inşallah memnun kalmışlardır. Biz onlardan her zaman memnunuz. Jandarma arkadaşlar gelince bir anda baktılar, hiçbir şey olmayınca onlar da biraz şok yaşadı. Onların yaşadığı şoktan biz de etkilendik ve hüzünlendik" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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