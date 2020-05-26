Jandarmaya bayram sürprizi Jandarmaya bayram sürprizi Adıyaman'da 'kavga' ihbarına giden jandarma ekiplerine bayram şekeri ve tatlı sürprizi yapıldı.

Jandarmaya bayram sürprizi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 'kavga' ihbarına giden jandarma ekiplerine bayram şekeri ve tatlı sürprizi yapıldı.

Adıyaman Altınşehir mahallesinde site sakinleri 156 jandarma ihbar attığına 'kavga' ihbarı yaptı. Siren çalarak kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri araçtan hızlı bir şekilde inerek kavgaya müdahale etmek istedi ancak, kavga yoktu. Jandarma ekipleri araçtan inince site sakinleri önce kolonya ve şeker, daha sonra ise tatlı ikramında bulundu. Jandarma ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha sonra jandarma aracından tüm site sakinlerinin bayramı kutlandı.

Kaynak: İHA