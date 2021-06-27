Jandarmaya başarı belgesi
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Jandarmaya başarı belgesi

Jandarmaya başarı belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Kırmızı ve Jandarma Komutanlığı personellerine üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ve plaket verdi.

Jandarma görevlilerine, asayiş ve narkotik gibi çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildiği kaydedildi. - MALATYA

Jandarmaya başarı belgesi
Jandarmaya başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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