Jandarmaya başarı belgesi
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Jandarmaya başarı belgesi

Jandarmaya başarı belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla yoğun mesaiyle çalışan jandarma personeline, Kaymakam Özgür Pelvan tarafından başarı belgesi verildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla yoğun mesaiyle çalışan jandarma personeline, Kaymakam Özgür Pelvan tarafından başarı belgesi verildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle ilçe merkezi ve köylerimizde yoğun mesai ile çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile taltif ettik. Ülke geneli yasaklarda ve köy karantinalarında 24 saat esaslı görev yapan Jandarma personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Jandarmaya başarı belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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