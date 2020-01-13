Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:36
Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

'da ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğirdir ve Gönen ilçelerindeki sorumluluk alanlarında yapılan yol kontrolleri ve aram faaliyetleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içinde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, olayla ilgili V.S. (28), H.A. (28) ve O.G. (28) isimli 3 kişiyi gözaltına alırken, ekiplerce şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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