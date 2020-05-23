Jandarmanın yeni otoyol ve trafik denetleme araçları göreve hazır
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Jandarmanın yeni otoyol ve trafik denetleme araçları göreve hazır

Jandarma Genel Komutanlığı, yeni otoyol ve trafik denetleme araçlarının görüntülerini paylaştı.

23.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:37

Jandarma Genel Komutanlığı, yeni otoyol ve trafik denetleme araçlarının görüntülerini paylaştı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Jandarma Lojistik Komutanlığı tarafından tedariki tamamlanan ve birliklerimize dağıtımı gerçekleştirilecek olan otoyol ve trafik denetleme araçlarımız, milletimizin hizmetinde kullanılmak üzere kendilerine verilecek görevi bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Jandarmanın yeni otoyol ve trafik denetleme araçları göreve hazır

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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