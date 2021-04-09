Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı
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Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı

Eskişehir'in Han ilçesinde jandarma ekipleri tarafından devriye görevi sırasında tesadüfen bulunan yaralı orman baykuşu koruma altına alındı.

Eskişehir'in Han ilçesinde jandarma ekipleri tarafından devriye görevi sırasında tesadüfen bulunan yaralı orman baykuşu koruma altına alındı.

Olay, Han ilçesi Hankaraağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede devriye gezen jandarma ekipleri tarım arazisinde kuşun çırpındığını fark etti. Ardından kuşun yanına gelen ekipler hemen Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Kuşu buldukları bez parçası ile sararak koruma altına alan ekipler daha sonra görevlilerin gelmesi ile hayvanı onlara teslim etti. Yapılan incelemede kuşun yaralı orman baykuşu olduğu belirlendi. İlk yapılan tespitlerde ise baykuşun kartal saldırısı sonucu kanadından yaralandığı ve bu yüzden uçamadığı kaydedildi.

Olayın ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Doğa ve yaban hayatın korunmasına katkı sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetlere devam edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı
Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı
Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı
Jandarmanın yaralı halde bulduğu 'Kulaklı Orman Baykuşu' koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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