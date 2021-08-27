Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 112 kök kenevir ve 61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 112 kök kenevir ve 61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı timlerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 18-27 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Beypazarı ilçesi Kabaca Mahallesi'nde bir arazide izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan timler, düzenlediği operasyonla Y.T.M. isimli şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Arazi ve tarlada yapılan aramada 8 kök kenevir ile 31 gram kubar esrar ele geçirildi.

Otobüste bonzai ile yakalandı

Bir şüphelinin, taşıdığı uyuşturucu madde ile kente geleceğini öğrenen jandarma timleri Akıncı yol kontrol noktasında uygulama yaptı. Kimliği önceden tespit edilen A.M'nin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada 30 gram bonzai ele geçirdi.

Jandarma timlerinin Polatlı Kuşcu Mahallesi'ndeki bir başka operasyonunda ise yasa dışı olarak mısır tarlasının içerisinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Ş.G. yakalandı. Ev ve civarında yapılan aramalarda 104 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur