Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

- Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

24.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:01

- Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrekani ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Y., Z.Y., O.K., H.Ö. ve E.Ü.'nün adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu hap, faturasız kurusıkı tabanca ve 42 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda H.Y., Z.Y., O.K., H.Ö. ve E.Ü. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.B. İstanbul'da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Y., O.K. ve M.B., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konulurken, H.Y., H.Ö. ve E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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