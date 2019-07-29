Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram kokain yakalandı
İSTANBUL'da Jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi.
İSTANBUL'da Jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kilogram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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