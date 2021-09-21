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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak operasyon sonucu Günebakan köyünde İ.A. ve A.G. isimli şahısların evlerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 7 bin 500 gram kubar esrar maddesi, 29 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar İ.A. ve A.G. çıkarıldıkları adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde S.A. isimli şahsın aracında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ve uyuşturucu köpek unsuru ile birlikte arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde S.A. isimli şahsın aracında ve üzerinde 30 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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