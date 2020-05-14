Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

JANDARMA ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda işletmiş oldukları kafe kapalı olmasına rağmen, kafenin müşterilerine ulaştıran şebekeye operasyon düzenledi.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
14.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:18

JANDARMA ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda işletmiş oldukları kafe kapalı olmasına rağmen, kafenin müşterilerine ulaştıran şebekeye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına aldı. 

MÜŞTERİLERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN HER YOLU DENEDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda kafe işleten V.Y. liderliğindeki şebekenin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı bulunan kafenin müşterilerine, çeşitli iletişim yollarını kullanarak pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan V.Y.nin bağlantılı olduğu şahıslar, kullandığı mekanlar ve araçlar tek tek belirlendi.

HER SEVKİYAT İÇİN AYRI ARABA KULLANDILAR

Jandarma ekipleri V.Y. liderliğindeki şebeke üyelerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları depoyu ve yakalanmamak için her sevkiyatta kullandıkları farklı araçları yakın takibe aldı. Uyuşturucu maddenin zula tabir edilen yerden yine farklı bir araç ile bir araç ile taşındığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. 

36 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri şüphelilerin kullandığı araç bagajındaki valizde ve zula olarak kullandığı evde yaptıkları detaylı aramalarda, 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. V.Y. ve bağlantılı olduğu toplam 7 kişi yakalandı.  Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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