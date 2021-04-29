Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan B.Y., B.K. ve İ.B.. isimli şüpheliler, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanmasını müteakip "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemece B.Y. isimli şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şüpheliler B.K. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmanın uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:07:56. #1.14#

title