Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede
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Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

13.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:07
Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede

'da tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 8 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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