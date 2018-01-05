Jandarmanın Tüm Çabası Yaralı Eşek İçin

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir aracın çarptığı eşek, 'ıslanmasın' diye jandarma personeli eşeğin üzerine battaniye örterek, şemsiye tuttu. Adıyaman'ın Besni İlçesi Gaziantep Caddesi Besni Meslek Yüksekokulu civarında plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç yol kenarında bulunan eşeğe çarptı. Yaralı eşeği gören jandarma uzman çavuş, kazayı önce polise bildirdi.



Yağmur yağışı nedeniyle ıslanan eşeğin üşüdüğü için titrediğini gören jandarma uzman çavuş kendi aracının bagajında bulunan battaniye ve şemsiyeyi getirdi.



Battaniyeyi eşeğin üzerine örten jandarma uzman çavuş daha sonra şemsiyeyi açarak, eşeğin kafasının denk getirerek, ıslanmasını engelledi. Türkiye'nin birçok kentinde hayvanlara yapılan işkence görüntülerine inat, jandarma personeli duyarlı davranış gösterdi. Jandarma personelinin hayvan sevgisi vatandaşlar tarafından takdir edildi.



Yaralı eşek iş makinesinin gelmesiyle vatandaşlarında yardımıyla iş makinesine konuldu. Yaralı eşek veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Eşek tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine sevk edildi.



(İHA)