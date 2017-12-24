Jandarmanın Trafik Yetkilerine Düzenleme

OHAL kapsamında yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlendiği Karayolları Trafik Kanunu'nun 5. maddesi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri de eklenerek yeniden düzenlendi.



696 sayılı KHK ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre Jandarma Genel Komutanlığına verilen görevler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kurulan Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve illerde trafik şube müdürlükleri ya da kısım amirlikleri ile il ve ilçe trafik zabıta kuruluşları tarafından yürütülecek.



Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri düzenlemede şu şekilde yer aldı:



"Araçları, bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek, trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. Ayrıca bu kanunla ve bu kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak."



Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları ile görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar, İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.



Yeni düzenlemeyle, daha önce polisin sorumluluk alanı dışında trafik hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan jandarma, bundan böyle görevini Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yürütecek.