Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı
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Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Jandarma tarafından Denizli ve Osmaniye'de 15 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen 'tefeci' operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:47
Jandarmanın tefeci operasyonunda 7 gözaltı

tarafından ve 'de 15 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen 'tefeci' operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığa koordinesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda Denizli ve Osmaniye'de 15 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 'tefecilik yaparak haksız kazanç elde etikleri' iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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