Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
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Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı Kastamonu'da yaralı olarak bulunduktan sonra jandarma ekiplerince tedavi ettirilen sakarmeke kuşu, tekrar doğaya salındı.

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Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'da yaralı olarak bulunduktan sonra jandarma ekiplerince tedavi ettirilen sakarmeke kuşu, tekrar doğaya salındı.

Kastamonu'da bir kişi tarafından arazide yaralı halde bulunan sakarmeke kuşu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan sakarmeke kuşu, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde tekrar doğal ortamına salındı.

Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı
Son dakika haberleri... Jandarmanın tedavi ettiği sakarmeke kuşu doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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