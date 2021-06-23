Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da en zorlu eğitimler arasında gösterilen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği kursta belirlenen testlerin ardından sayıları 35'e inen "özel komandolar", başladıkları kursta birbirinden zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

Kayseri'de "Şiddetli Soğuklarda ve Derin Karda Harekat, Ankara'da "temel dalış" eğitimlerini icra eden komandolara, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ise bot operatörlüğü, dalış, helikopterden atlama ve toplama, beden gelişimi ile yakın boğuşma gibi gece ve gündüz safhalarından oluşan eğitimler veriliyor.

Altı ay süren kursta komandolar, yerleşim merkezinde muharebe, özel operasyonlar, nokta operasyonları, silah bilgisi, atış ve keskin nişancı, harita bilgisi, dağcılık, ilk yardım gibi çeşitli konularda da eğitim görüyor.

Alanında uzman eğitmenlerce verilen kursta komandolar, yurt içi ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlayarak icra edebilme kabiliyetine sahip oluyor.

Komandolar, dağ, orman, meskun mahal, şiddetli soğuklar ve derin karda dahil harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabiliyor.

Mavi sularda nefes kesen tatbikat

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, "ihtisaslı komandoların" Ege Denizi'nin derin sularındaki zorlu tatbikatını görüntüledi.

Helikopterden atlama, denizde yardım isteyen sığınmacıları helikopterle kurtarma, dalış, bottan atlama ve toplama gibi gerçeği aratmayan eğitimler adeta nefes kesti.

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Foça Jandarma Komando Okulunda İhtisas Konular Kurulunda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürcan Ordu, AA muhabirine, kursun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Komando İhtisas Kursunda eğitim gören komandolar, yurt içinde ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlama ve icra edebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Jandarma komandolarımız dağlarda, ormanlarda, meskun mahallerde, şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabilmektedir. Komandolarımız ayrıca patlayıcı madde ve EYP, ilk yardım, keskin nişancı, paraşüt, dalış, bot operatörlüğü, helikopterden atma-toplama, kayak ve yakın boğuşma konularında da özel eğitim almaktadır."

Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Evli çiftin kavgası mahkemede bitti! Hakim birini hapis, diğerini para cezasına çarptırdı
Evli çiftin kavgası mahkemede bitti! Hakim birini hapis, diğerini para cezasına çarptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Emel Sayın Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:19:27. #1.16#

title