Jandarmanın sanal devriye çalışmalarıyla bir ayda 286 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
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Jandarmanın sanal devriye çalışmalarıyla bir ayda 286 internet sitesine erişim engellendi

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Jandarmanın sanal devriye çalışmalarıyla bir ayda 286 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis oynandığı, müstehcen içerikli paylaşım ve dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 286 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis oynandığı, müstehcen içerikli paylaşım ve dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 286 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığının siber birimleri, 1-31 Ocak'ta 2 bin 478 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yaptı.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlandığı tespit edilen 228, müstehcen içerikli paylaşımlar yapılan 47 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, oltalama (phishing) metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunulduğu belirlenen 11 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirildi.

Bildirimler sonucu yapılan çalışmalarla 286 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

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