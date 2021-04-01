İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
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İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber: İstanbul DHAKüçükçekmece'de, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Avrupa ülkelerine sevk etmeye çalışan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin kullandığı araca operasyon düzenledi.

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Haber: İstanbul DHA

Küçükçekmece'de, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Avrupa ülkelerine sevk etmeye çalışan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin kullandığı araca operasyon düzenledi. Jandarma Narkotik Timlerinin uyuşturucu yüklü araçta yaptıkları aramalarda; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilo eroin ve 7bin 550 lira ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Avrupa ülkelerine sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu maddenin izini süren jandarma ekipleri; söz konusu uyuşturucu maddenin doğu illerinden İstanbul'a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin Küçükçekmece'de sakladıkları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak Avrupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç aydır fırsat kolladıklarını tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin bir araca yüklendiği belirlendi.

SEVKİYAT JANDARMAYA TAKILDI

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta bulunan şüpheliler T.Ç. ile S.Ç. etkisiz hale getirildikten sonra yapılan detaylı aramada; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilo eroin ve uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 lira para ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve S.Ç. haklarında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve S.Ç. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL-JANDARMADAN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 41 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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