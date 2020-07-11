Jandarmanın narko-terör operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi Jandarma Genel Komutanlığı, yılın 6 ayında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 5 şüphelinin ise yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, yılın 6 ayında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, 2 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 5 şüphelinin ise yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde PKK'lı teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların yanı sıra örgütün en önemli finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele de kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın yılbaşında itibaren özellikle Diyarbakır ve Bingöl'de uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek amacıyla narko-terör operasyonlarına ağırlık verildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yılın ilk 6 ayında icra edilen narko-terör operasyonlarında, kenevir ekili alanların güvenliğini sağlayan teröristlerden biri sağ, biri ölü olarak etkisiz hale getirildi. Ayrıca narko-terör suçlarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 9 ton 42 kilogram esrar, 370 kilogram skunk, 32 milyon 513 bin 793 kök Hint keneviri, 13 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 4 piyade tüfeği ve buna ait 269 fişek, 3 tabanca, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, bir telsiz, 80 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi, 54 sığınak imha edildi.

Ele geçirilen Hint kenevirlerinin imhasıyla 748 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı, narko-terör operasyonlarından görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA