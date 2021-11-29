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Jandarmanın müdahalesi bir canı hayatta tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarmanın müdahalesi bir canı hayatta tuttu

Elazığ'da Harput Kalesine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Harput Kalesine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri, şahsı atlamadan yakalayarak cam örgünün gerisine taşıdı.

Olay sabah saatlerinde Harput Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Harput Kalesine çıkıp intihar etmek istedi. Şahsı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada jandarma ekipleri şahsı, bir anlık dalgınlığından yararlanarak tutup, cam örgünün gerisine aldı. - ELAZIĞ

Jandarmanın müdahalesi bir canı hayatta tuttu

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