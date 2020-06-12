Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Vali Recep Söytürk'ü makamında ziyaret etti.

Jandarmanın Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Vali Recep Söytürk'ü makamında ziyaret etti.

Tüm Türkiye'de olduğu Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü etkinlikler ile kutlanıyor. Vali Recep Soytürk, Jandarmanın kuruluşunun 181. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil ve jandarma personelini makamında kabul ederek, jandarmanın kuruluşunu tebrik etti. - KİLİS

Kaynak: İHA