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Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri BİTLİS Bitlis İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği ve sorumlusu öğrencilere gösteri yaptı.

BİTLİS (İHA) - Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

BİTLİS Bitlis İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği ve sorumlusu öğrencilere gösteri yaptı.

Kadın ve erkek jandarmalar ilk olarak kullanacakları zırhlı aracı Türk bayraklı balonlarla süsledi. Daha sonra Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesine giden jandarmalar, sınıfta öğrencilere 'Tim Jandarma' adlı çizgi filmi izletti. Öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldıktan sonra çocuklara jandarmanın kurtarma köpeği ve sorumlusu tarafından gösteri sunuldu.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin Yolalan beldesi Yenimahalle İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere 'Tim Jandarma' çizgi filmi izletildiği belirtilerek, "Film sonrasında jandarma arama kurtarma köpeği ve sorumlusu tarafından küçük gösteriler yapılarak, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı" denildi.

Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

Jandarmanın kurtarma köpeğinden çocuklara gösteri

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