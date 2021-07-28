Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş bin 924 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş bin 924 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 10 saatte sökülen yaklaşık 3 metre boyundaki Hint kenevirleri imha edildi.

Alaşehir Suç Araştırma Timi (JASAT), Killik Jandarma Karakolu ekipleri ile birlikte yapılan istihbarat çalışmasında Killik Mahallesi Ali Ağa mevkiinde üzüm bağı içerisine asmalar arasına gizlenmiş yaklaşık 3 metre boyunda bin 924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Üzüm bağında ara uzunluğu 70 metre olan iki araya dikilen Hint kenevirlerini yaklaşık on saatte sökebilen jandarma ekipleri, traktöre toplanan kenevirleri yakarak imha etti. Üzüm bağının sahibi M.K.'yı (53) yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı