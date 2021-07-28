Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü

Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş bin 924 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş bin 924 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 10 saatte sökülen yaklaşık 3 metre boyundaki Hint kenevirleri imha edildi.

Alaşehir Suç Araştırma Timi (JASAT), Killik Jandarma Karakolu ekipleri ile birlikte yapılan istihbarat çalışmasında Killik Mahallesi Ali Ağa mevkiinde üzüm bağı içerisine asmalar arasına gizlenmiş yaklaşık 3 metre boyunda bin 924 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Üzüm bağında ara uzunluğu 70 metre olan iki araya dikilen Hint kenevirlerini yaklaşık on saatte sökebilen jandarma ekipleri, traktöre toplanan kenevirleri yakarak imha etti. Üzüm bağının sahibi M.K.'yı (53) yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü
Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Fatma Girik Yıldız Tilbe
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Serdar Aziz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmanın kenevirleri sökmesi 10 saat sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:35:35. #1.16#

title