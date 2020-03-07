Jandarmanın kadın personeli hem vatanı koruyor hem de hayat kurtarıyor

07.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:16

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) kadın subay ve astsubayları, yaptıkları zorlu görevlerle "Kadının isteyip de başaramayacağı bir şey yoktur" mesajını veriyor.

Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından gösterdikleri başarılar ve kurtardıkları hayatlarla Jandarma Genel Komutanlığının gururu olan kadın jandarma personeli, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza büyük bir özveriyle görev yapıyor.

JÖAK Dağ Arama Kurtarma Tim Komutanı Teğmen Sümeyra Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma mesleğini seçmesinde baba mesleği olmasının ve üniformalı askerleri sevmesinin etkili olduğunu belirtti.

Jandarma teşkilatında çeşitli görevler aldığını, şu anki görevini ise JÖAK'ta sürdürdüğünü söyleyen Karlı, çeşitli alanlarda birçok zorlu eğitimden geçtiklerini ifade etti.

"Bir işi severek yaptığınızda onun zorluğuna katlanıyorsunuz"

Karlı, nerede, ne zaman ve hangi şartlarda görev yapacaklarının belli olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"En zor koşullarda görev yapmak için kendimizi sürekli eğitmemiz gerekiyor. Komutanlarımızın bizler için belirlemiş olduğu programlar dahilinde eğitimler alıyoruz. İşimizi sürekli en iyi şekilde yapmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman bir kadın için çok zorlu görev olarak görülebilir. Ancak bir işi severek yaptığınızda onun zorluğuna katlanıyorsunuz, fedakarlık yapmak gözünüze çok büyük gelmiyor."

Görevleri bittikten sonra dışarıda sosyal bir hayat yaşadıklarına değinen Karlı, Türk kadınının tarih boyunca kendisine her zaman en önlerde yer bulabildiğine işaret etti.

"Yardımcı olduğumuz insanların mutlu bakışları bize gurur veriyor"

Jandarma olmak isteyen kadınlara, "İstiyorlarsa, gerçekten bu özveride bulunabileceklerine inanıyorlarsa hiç sakınmasınlar." tavsiyesinde bulunan Karlı, "Meslek, dışarıdan görüldüğü kadar zor değil. Özveri, azim ve çok çalışma gerektiriyor. Ama sonucu güzel oluyor. Zor durumdaki insanlara yardımcı olduğumuzda onların mutlu bakışları bizi de mutlu ediyor. Bu da gurur verici." diye konuştu.

İşlerini en iyi şekilde yapmanın bilincinde olduklarını vurgulayan Karlı, çevrelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarında gururlandıklarını dile getirdi.

Karlı, JÖAK olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını belirterek "Kadınlar şunu unutmasın ki, isteyip de başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Yeter ki kendilerine inansınlar. Çünkü kadınların kendisinde bulunan özveri, güç, azim her şeyin üstesinden gelebilmek için onlara yetecektir. 'Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar' bizim sloganımızdır." dedi.

"Asla vazgeçmeyin"

JÖAK Dağ Arama Kurtarma Timi'nde görevli Astsubay Çavuş Hacer Akkuş ise görevine geçen yıl JÖAK gibi profesyonel bir birlik bünyesinde başladığını söyledi.

Yeterlilik, yaz-kış dağcılığı, paraşüt, koruma ve kayak eğitimleri aldığını anlatan Akkuş, "Eğitimlerimiz zor. Ama biz zoru severiz. İmkansızı başarmak için buradayız. Bir kadın olarak kadınlarımıza 'Asla vazgeçmeyin' demek istiyorum. Çünkü kadının yapamayacağı bir şey yok ve biz bunu burada gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Kadının gücünün asla sınırı yok. Bunu da fiziken, zihnen yaşıyoruz burada. Bizler, vatanımızı, milletimizi korumak için buradayız ve aynı zamanda hayat da kurtarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuş, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA