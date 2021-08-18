Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor

Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin kadın personeli, suların çekilmesiyle Ezine Çayı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına katılıyor.

Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin kadın personeli, suların çekilmesiyle Ezine Çayı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına katılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen JAK ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri Ezine Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine JAK'ın kadın personeli de katılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma personelinden astsubay çavuş Mevlüde Erarslan, AA muhabirine, olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren arama kurtarma çalışması yaptıklarını belirtti.

Sel bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların olduğunu anlatan Erarslan, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın tahliyesi için helikopter ve vinçlerimiz devreye girdi. Halkımız Jandarma Arama Kurtarma personelini görünce mutlu oldu. Biz kadın olarak burada çalışıp halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Arama kurtarma personeli olmaktan çok mutluyum. Herkesi buradan kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz."

Gece gündüz demeden arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Erarslan, "Türk kadını tarihin her döneminde kahramanlık göstermiştir. Biz de arama kurtarma personeli olarak burada halkımızın yardımına koşuyoruz. Halkımızın yanında onlara destek oluyoruz. Jandarma Arama Kurtarma personeli olarak Türk halkının daima yanındayız." diye konuştu.

Astsubay çavuş Kübranur Kazan da halkın yanında olmak, acılarını biraz olsun hafifletmek için arama kurtarma faaliyetlerine bütün ekip olarak var güçleriyle devam ettiklerini söyledi.

Kazan, "Bizim tarihimizde Nene Hatunlar, Fatma Bacılar var. Biz de onları örnek alarak elimizden geldiğince tüm gücümüzle kadın erkek demeden arama kurtarma faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Biz görevimiz gereği yardıma ihtiyacı olan her insanın yardımına koşuyoruz. Bizim görevimiz deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde, halkımızın ihtiyaç duyduğu her konuda onların yanında olmak. Gerektiği zaman gerektiği şekilde halkımızın yanındayız, her daim yardıma hazırız." ifadesinde bulundu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:02:10. #1.16#

title