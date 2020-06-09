JANDARMANIN KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
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JANDARMANIN KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Bağcılar'da jandarma ekipleri, bir binanın alt katında bulunan depoda sigara üretildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

JANDARMANIN KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA
09.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:34

Bağcılar'da jandarma ekipleri, bir binanın alt katında bulunan depoda sigara üretildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda 150 bin kaçak sigara, 200 kilo bandrolsüz açık tütün ve 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 2 kişi de suçüstü yakalandı.İstanbul il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine çalışmalarına başlayan ekipler, kaçak tütünlerin E.A. ve S.A. isimli kişiler tarafından Bağcılar'a getirildiğini tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri takibe başladı. Şüpheli E.A. ve S.A.'nın sık sık bir binaya giriş yaptığını ve kaçak tütünlerin burada tutulduğunu belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.A. ve S.A., 2 adet 220 voltluk kompresöre bağlı çalışan makineyle sigara imal ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Binanın alt katında bulunan depodan çevreye imalat seslerinin gitmesini önlemek için deponun duvarlarının süngerle kaplandığı ve deponun her odasında imalatın başka bir işleminin yapıldığı görüldü. Depoda yapılan aramada 150 bin kaçak sigara, 200 kilo bandrolsüz açık tütün ve 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Depo mühürlenirken, suçüstü yakalanan E.A. ve S.A. da adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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