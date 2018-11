Jandarma, İHA'lı Keşifle Piyasa Değeri 1,5 Milyon Lira Olan Kaçak Midye Ele Geçirdi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirdi.

PİYASA DEĞER 1,5 MİLYON LİRA

Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

ŞAHISLARA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslara idari para cezası kesildi. Termal kamera takılı jandarma kontrolündeki drone kilometrelerce uzaktan havalanıp kaçakçıların bulunduğu bölgeden görüntü verdi. Kısa sürede drone'un bulunduğu konuma gelen ekipler zanlıları yakaladı. O anlar drone'un termal kamerasına an be an yansıdı.