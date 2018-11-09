Jandarma, İHA'lı Keşifle Piyasa Değeri 1,5 Milyon Lira Olan Kaçak Midye Ele Geçirdi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde gece görüşlü insansız hava aracıyla yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirdi.
PİYASA DEĞER 1,5 MİLYON LİRA
Olay, Gemlik ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. 80 plakalı bir TIR'a 34 plakalı minibüsle midye getirildiği tespit edildi. Ekipler gece görüşüne sahip insansız hava aracıyla yaptıkları keşif sonucu harekete geçti. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan 25 bin 100 kilogram kaçak midye ele geçirildi.
ŞAHISLARA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Gemlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Olayı gerçekleştiren şahıslara idari para cezası kesildi. Termal kamera takılı jandarma kontrolündeki drone kilometrelerce uzaktan havalanıp kaçakçıların bulunduğu bölgeden görüntü verdi. Kısa sürede drone'un bulunduğu konuma gelen ekipler zanlıları yakaladı. O anlar drone'un termal kamerasına an be an yansıdı.
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BU. IHALARIN. ELEKTRONIK. CIHAZLARINI. KIM. ÜRETIYOR kasasi. Türk. Mali. Cihazlar. Yabanci. YESINLER. SIZIN. YERLI. MILLILIZINI. mileti. KadirmayinCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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Jandarmaya bak bütün gün midye solucan deniz hıyarı peşinde operasyon yapıyorlar. Nasıl bir mantık . . . Daha önemli bir konu yokmu arkadaş , mesela uyuşturucu gibi ? Sokaklarda insanlar uyuşturucudan zombi olmuş yerlerde yatıyor, bunlar midye kovalıyor.Cevap Yaz 5 5 Yayından KaldırJN: Kaçakçılığın ülkeye verdiği zarardan haberi olmayan birinden beklenecek yazı1 1 Yayından KaldırHÜSEYİN: Zorla uyuşturucu içirdiler ondan mı bu şikayetin zırto efendi. Jandarma nerede nasıl görev yapacağını biliyor. Sen gölge etme başka ihsan istemez. .3 Yayından Kaldır
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Kaçakçılığa HAYIRCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır