Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza
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Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza

04.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:59
Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza

BURSA'da jandarma ekiplerince kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen şirkete 276 bin 588 TL idari ceza uygulandı.

BURSA'da jandarma ekiplerince kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen şirkete 276 bin 588 TL idari ceza uygulandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde daha önce de kaçak hafriyat dökümü yapılan alana tekrar döküm yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bir müddet uzaktan takip yapan ekipler, alana kamyonların giriş yaptığını belirledi. Bölgeye giren ekipler, hafriyat getirip, döken bir şirkete ait iş makinesi ve kamyon sürücülerini suçüstü yakaladı. Kaçak döküm yapan hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 276 bin 588 TL idari ceza uygulandı.


Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza
Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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