Jandarmanın İstanbul'daki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılanması sürüyor.?

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 23 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.?

Cumhurbaşkanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.?

Mütalaadan??

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan'ın 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan onbeşer yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.?

İlk olarak 92 sanık hakkında açılan davada sivillerin dosyalarının ayrılmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü.?? Mahkemenin yargılama sırasında haklarında yazılan yazıların cevabının gelmemesi üzerine 29 sanıkla ilgili dosyanın da ayrılmasına karar vermesiyle davadaki sanık sayısı 39 olmuştu.

Kaynak: AA