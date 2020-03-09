Jandarmanın ikna timinin çabaları sayesinde bir aile daha mutlu sona ulaştı - Jandarmanın ikna timinin çabaları sayesinde bir aile daha mutlu sona ulaştı Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu 3 Eylül'den bu yana evladına kavuşan aile sayısı 12'ye yükseldi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreci Uzmanları...

- Jandarmanın ikna timinin çabaları sayesinde bir aile daha mutlu sona ulaştı

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu

3 Eylül'den bu yana evladına kavuşan aile sayısı 12'ye yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreci Uzmanları ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ederken, 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan Tekoşin Açar'ın annesi Naime Dalmış, terör örgütünden kaçan evladıyla buluştu. 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana evladına kavuşan aile sayısı ise 12'ye yükseldi.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor. Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Tekoşin Açar güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır HDP il binası önüne gelerek 5 yıl önce terör örgütü tarafından Şırnak'ta dağa kaçırılan anne Naime Dalmış, nöbeti evladına sarılarak tamamladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen kavuşma anı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Eyleme katılan anne Naime Dalmış kızı Tekoşin Açar ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda yapılan buluşmada evladına sarılarak hasret giderdi. Bir süre ailesi ile hasret gideren örgüt mensubu daha sonra sorgusu yapılmak üzere götürüldü.

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Kaynak: İHA