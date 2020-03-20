Jandarmanın ikna ettiği 1 terörist daha teslim oldu Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi terörist teslim oldu.

Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi terörist teslim oldu. İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak teröristlerin teslim olmaları için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kaydı bulunan "Sorej Palu" kod adlı Burhan Üstündağ isimli PKK/KCK mensubu, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim oldu. Teröristin işlemlerinin Mardin İl Jandarma Komutanlığında devam ettiği öğrenildi. - MARDİN Kaynak: İHA