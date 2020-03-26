Jandarmanın ihtiyaçlarını karşıladığı asırlık çiftin duygusal anları Antalya'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 98 ve 90 yaşlarındaki çiftin temel ihtiyaçlarını giderdi.

Antalya'da jandarma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 98 ve 90 yaşlarındaki çiftin temel ihtiyaçlarını giderdi. Yaşlı çift, gösterilen ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet ile 90 yaşındaki eşi Ayşe Budak, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve temel gıda malzemelerini alamadıklarını muhtara ilettiler.

Yardım talebi üzerine Kepez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşları asra dayanan çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.

Jandarma ekiplerini karşılarında görünce duygusal anlar yaşayan Mehmet Budak yazdığı şiiri okudu.

Budak, jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval getirmesin. Ülkenin çok çalışması gerekiyor, çalışmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Bir başkan evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Hatice Dede ise bütün ihtiyacının jandarma tarafından giderildiğini dile getirerek ekiplere dua etti.

Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, mahallede çok sayıda yaşlı insan bulunduğunu ve jandarmanın desteğiyle bu kişilerin ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.

Kaynak: AA