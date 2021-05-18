Jandarmanın helikopter destekli trafik denetimi
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Jandarmanın helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmanın helikopter destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın helikopter destekle trafik denetimlerinde 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın helikopter destekle trafik denetimlerinde 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının, önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimleri yapıldı. Yapılan havadan trafik denetiminde; seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/ park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 lira idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerimiz artan bir kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Jandarmanın helikopter destekli trafik denetimi
Jandarmanın helikopter destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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