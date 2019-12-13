Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti
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Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta, şapka ve atkı hediye edildi.

13.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:31
Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti

Afyonkarahisar'ın İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edilerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta, şapka ve atkı hediye edildi.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ekiplerince, ilçeye bağlı Dadak Köyü İlkokulu 2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ziyaret edildi. Yapılan anlamlı ziyarette jandarma ekipleri, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere ayakkabı, önlük, çanta ve atkı hediye etti. Aldıkları hediyeler karşısında mutlulukları adeta gözlerinden okunan minik öğrenciler, asker ağabeylerine teşekkür etti.


Öte yandan Jandarma Trafik ekibi, minik öğrencilere hediyelerini iyi günlerde kullanmaları dileğinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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