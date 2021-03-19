Jandarmanın hayvan hassasiyeti

Marmaris Çetibeli uygulama noktasında görevli Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan ve bir ayağı kopuk Martı kuşu tedavi için Hayvan Hastanesine teslim edildi.

Marmaris Çetibeli uygulama noktasında görevli Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan ve bir ayağı kopuk Martı kuşu tedavi için Hayvan Hastanesine teslim edildi.

Marmaris-Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında Çetibeli Mahallesi ormanlık alanda tek ayağı kopmuş vaziyette martı kuşu buldu. Martı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile koordine kurulduktan sonra tedavi için Gökova Hayvan Hastanesine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı