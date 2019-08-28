Jandarmanın "hassas burunlu" yardımcıları - SİİRT

28.08.2019 12:11

Siirt'te görev yapan dedektör köpekler, terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla yürütülen operasyonlarla kaçakçılık, yol ve diğer uygulamalarda jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri bünyesinde "mayın arama", "uyuşturucu", "asayiş, "iz takip", "bomba" ve "erzak tespit" gibi farklı alanlarda kullanılan 18 dedektör köpek, teröristlere ve diğer suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçlerinin yanında yer alıyor.

Dedektör köpekler, Nevşehir'deki Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 3 ile 5 ay arasında değişen eğitimin ardından kullanıcılarıyla görevlendirildikleri kentin ihtiyaç duyulan her köşesinde görev yapıyor.

Mayın arama köpeği "Barut", uyuşturucu köpeği "Çıtır", asayiş köpeği "Masum", iz takip köpeği "Durgun", bomba köpeği "Zori" ve erzak tespit köpeği "Çaki"nin de aralarında bulunduğu "hassas burunlar", Pervari kırsalındaki Herekol Dağı ve Eruh kırsalındaki Ciraf Dağı başta olmak üzere terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar yürüten Mehmetçik'in yardımcısı oluyor.

Operasyonun başlangıcında timlerin operasyon bölgesine intikalinden önce arama tarama faaliyeti gerçekleştiren dedektör köpekler, teröristlerce araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mayınların ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynuyor.

Başarılı olunca "selam" duruyor

İl Jandarma Komutanlığında da eğitimlerini sürdüren köpekler, suç unsurlarına ulaştığında değişik hareketlerle tepki veriyor.

Aldıkları eğitim kapsamında mayın ve bomba köpekleri oturarak, erzak ve uyuşturucu köpekleri kazarak tepki veriyor ve kullanıcılarına suç unsurlarının yerini gösteriyor.

Göreve geldiğinden bu yana 39 başarılı operasyonda görev alan Belçika Malinois ırkı 8 yaşındaki uyuşturucu köpeği "Çıtır", başarılı operasyonların sonunda "selam" durarak sempatik tavırlar sergiliyor.

Şu ana kadar 23 kilo 215 gram kubar esrar, 2 kilo 14 gram toz esrar, 44 uyuşturucu hap, 4 bin 650 kök Hint kenevir bitkisi ile eroin ve afyon sakızının ele geçirilmesini sağlayan Çıtır'ın "selam" durduğu hareket, sosyal medyada da ilgi görüyor.

"Hüner"in mezarı da eğitim alanında yer alıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ölen Labrador cinsi 8 yaşındaki "Hüner" isimli mayın arama köpeğinin mezarı, dedektör köpeklerinin eğitim gördüğü alanda bulunuyor.

Hüner, 17 Nisan 2018 İl Jandarma Komutanlığınca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca Dağı Ayva Tepe bölgesinde yürütülen ve insansız hava aracı tarafından bölgede tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etmesinin ardından 4. el yapımı patlayıcıyı tespit ettiği sırada basma düzenekli olması nedeniyle patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüştü.

Son görevini yerine getiren Hüner, patlayıcıyı tespit etmesiyle eğitmeni ve operasyonda görevli diğer güvenlik güçlerinin hayatını kurtarmıştı.

Kaynak: AA