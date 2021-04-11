Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarmanın özel birlikleri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Jandarmanın özel birlikleri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Helikopterle Balıklıgöl üzerinde şov yapan jandarma ekipleri, vatandaşları gururlandırdı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Urfa Kurtuluş Günlerinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) özel ekipleri helikopterle Balıklıgöl Platosunda 'Üzüm Salkımı' gösterisi yaptı. Helikopterle Balıklıgöl üzerinde şov yapan jandarma ekipleri, vatandaşları gururlandırdı.

Türkiye'nin her yerinde terör örgütlerine büyük darbe vuran Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) özel ekipleri, sel, deprem, büyük yangınlar gibi doğal afetlerde halkın can ve mal güvenliğini koruyor. Rehine kurtarma operasyonları düzenleyen ekipler komando eğitimi alıyor. - ŞANLIURFA

Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı
Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Muslera Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarmanın gözbebeği Balıklıgöl semalarında şov yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:15:16. #1.16#
title