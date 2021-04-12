Jandarmanın 'görev arkadaşı' Sikorsky'de
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Jandarmanın 'görev arkadaşı' Sikorsky'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Jandarmanın 'görev arkadaşı' Sikorsky'de

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin Sikorsky helikopterden dışarı bakarken çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan "Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" notuyla paylaşıldı.

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JANDARMA Genel Komutanlığı'nca komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin Sikorsky helikopterden dışarı bakarken çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan "Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" notuyla paylaşıldı. 

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından, Sikorsky helikopterden dışarı bakarken çekilen, komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf notunda ise "Görev arkadaşımız, Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" denildi. 

Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 'Eren-10' operasyonu kapsamında, geçen hafta terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu. Operasyonda, aralarında kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Botan saha sorumlusu' ve 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın da olduğu 10 terörist, etkisiz hale getirilmişti.

Jandarmanın 'görev arkadaşı' Sikorsky'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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